СМИ: Неизвестный поднял флаг России над Рейхстагом с помощью дрона

Неизвестный запустил беспилотник в Берлине над Рейхстагом, сообщает газета Tagesspiegel.

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Отмечается, что к беспилотнику был прикреплен российский флаг. Инцидент произошел 9 мая.

Аппарат пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Запустивший его мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 38-летнего волгоградца Василия Козловского за демонстрацию нацистского приветствия во время мероприятий в честь Дня победы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:9 маяГерманияФлаг России

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