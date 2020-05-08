СМИ назвали дату возвращения российских судов к обычному графику работы

Российские суды начнут возвращаться к нормальному режиму работы с 12 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в судебной системе. Он утверждает, что данная информация содержится в письме, которое было разослано Судебным департаментом при Верховном суде.

В его тексте, в частности, отмечается, что действие указа, который требует обеспечивать работу судов минимальной численностью судей и персонала, истекает 11 мая. Со следующего дня предлагается осуществлять деятельность в полном объеме и согласно штатному расписанию.

Исключения составят сотрудники, у которых выявлена коронавирусная инфекция или те, кто контактировал с инфицированными COVID-19, пишут Известия.

Напомним, 28 апреля Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно. На следующий день Верховный суд России рекомендовал, по возможности, проводить судебные заседания по видеоконференц-связи.