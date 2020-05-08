СМИ назвали дату возвращения российских судов к обычному графику работы
Российские суды начнут возвращаться к нормальному режиму работы с 12 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в судебной системе. Он утверждает, что данная информация содержится в письме, которое было разослано Судебным департаментом при Верховном суде.
В его тексте, в частности, отмечается, что действие указа, который требует обеспечивать работу судов минимальной численностью судей и персонала, истекает 11 мая. Со следующего дня предлагается осуществлять деятельность в полном объеме и согласно штатному расписанию.
Исключения составят сотрудники, у которых выявлена коронавирусная инфекция или те, кто контактировал с инфицированными COVID-19, пишут Известия.
Напомним, 28 апреля Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно. На следующий день Верховный суд России рекомендовал, по возможности, проводить судебные заседания по видеоконференц-связи.
Ранее НСН писала, что трое жителей округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса. В частности, они обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку коронавирусной инфекции, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира, отмечает Газета.ру,
Кроме того, организация обвиняется в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru