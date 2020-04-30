Без суда: Мамаев готов возместить телеведущей ущерб за автомобиль
Павел Мамаев готов единолично возместить телеведущей Ольге Ушаковой ущерб за поврежденный автомобиль без судебного разбирательства. Как пишет РИА Новости, об этом заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов.
В четверг, 30 апреля, Савеловский суд Москвы принял иск телеведущей к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Она требует от футболистов оплатить ей ремонт автомобиля, который был поврежденный в ходе драки с участием спортсменов в 2018 году. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью водителя. В иске фигурирует сумма в 321 тысячу рублей.
Напомним, в мае прошлого года Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за участие в двух драках в центре Москвы. От действий футболистов пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
Ранее НСН писала, что телеведущая, которая подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, объяснила, с чем связаны её действия. При этом она подчеркнула, что ей непонятно, почему это известие стало «сенсацией».
«Это продолжение старых новостей, просто это дело должно закончиться логично, все вопросы должны быть закрыты», - заявила Ушакова.
В свою очередь, адвокат Александр Почуев в эфире НСН заявил, что с вероятностью в 95% иск будет удовлетворён, но возникнут вопросы при определении суммы ущерба.
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