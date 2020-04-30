Без суда: Мамаев готов возместить телеведущей ущерб за автомобиль

Напомним, в мае прошлого года Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за участие в двух драках в центре Москвы. От действий футболистов пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее НСН писала, что телеведущая, которая подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, объяснила, с чем связаны её действия. При этом она подчеркнула, что ей непонятно, почему это известие стало «сенсацией».

«Это продолжение старых новостей, просто это дело должно закончиться логично, все вопросы должны быть закрыты», - заявила Ушакова.

В свою очередь, адвокат Александр Почуев в эфире НСН заявил, что с вероятностью в 95% иск будет удовлетворён, но возникнут вопросы при определении суммы ущерба.







