СМИ назвали дату и место похорон Лимонова

Эдуард Лимонов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 20 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

О смерти Эдуарда Лимонова стало известно вечером во вторник, 17 марта. Писатель умер из-за осложнений после операции, подчёркивает Ura.ru. Отмечалось, что он страдал онкологическим заболеванием. Лимонову было 77 лет.