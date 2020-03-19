СМИ назвали дату и место похорон Лимонова
Эдуард Лимонов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 20 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
О смерти Эдуарда Лимонова стало известно вечером во вторник, 17 марта. Писатель умер из-за осложнений после операции, подчёркивает Ura.ru. Отмечалось, что он страдал онкологическим заболеванием. Лимонову было 77 лет.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе, комментируя новость о смерти Эдуарда Лимонова, в интервью НСН заявил, что они не были близки с идеологической и политической точки зрения. Тем не менее, собеседник НСН отметил, что Лимонов оставил заметный след в истории современной России.
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