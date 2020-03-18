Друг Лимонова рассказал о возможной дате похорон писателя
Друг писателя Эдуарда Лимонова, который умер накануне после продолжительной болезни, рассказа, когда пройдут его похороны. Как пишет РИА Новости, Сергей Беляк заявил, что прощание с писателем состоится до конца недели, ориентировочно в пятницу или субботу.
Он уточнил, что похороны Лимонова пройдут в Москве в закрытом кругу, как этого хотел сам писатель.
О смерти Эдуарда Лимонова стало известно накануне поздно вечером, напоминает Ura.ru. Её причиной стала онкология. Известно, что недавно Лимонов перенес две операции, начались проблемы с горлом и воспаление.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН заявил, что они не были близки с идеологической и политической точки зрения с Лимоновым. Тем не менее, собеседник отметил, что Лимонов оставил заметный след в истории современной России.
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