Друг Лимонова рассказал о возможной дате похорон писателя

Друг писателя Эдуарда Лимонова, который умер накануне после продолжительной болезни, рассказа, когда пройдут его похороны. Как пишет РИА Новости, Сергей Беляк заявил, что прощание с писателем состоится до конца недели, ориентировочно в пятницу или субботу.

Он уточнил, что похороны Лимонова пройдут в Москве в закрытом кругу, как этого хотел сам писатель.