СМИ нашли темнокожего ликвидатора Чернобыльской аварии

Одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС был темнокожий мужчина Игорь Хиряк. Как выяснило издание «theБабель», он родился в 1967 году, в десять лет переехал в Череповец Вологодской области. В 1985 году юноша пошел служить в армию и в результате стал участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.

За участие в наведении понтонного моста через Припять для эвакуации жителей Хиряк был награжден благодарственной грамотой за «образцовое выполнение долга перед Родиной». После службы Игорь Хиряк вернулся в Череповец, где живет до сих пор.

1 июня британская сценаристка Карла Мери раскритиковала сериал американского канала НВО «Чернобыль» из-за того, что в картине нет ни одного темнокожего актера. После того, как Мери высказала свое мнение в Твиттере, ее обвинили в излишней политкорректронсти и посоветовали лучше учить историю. Женщина удалила твит, назвав критикующих ее пользователей расистами.

Между тем, депутат Госдумы Виталий Милонов предостерег поклонников мини-сериала «Чернобыль» от поездок в зону отчуждения. По его словам, это «неоправданной риск».

В сериале «Чернобыль» пять серий. В нем показана авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

