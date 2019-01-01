Милонов призвал поклонников сериала HBO отказаться от поездок в Чернобыль

Депутат Госдумы Виталий Милонов предостерег поклонников мини-сериала «Чернобыль» американского канала HBO от поездок в зону отчуждения. В интервью АГН «Москва» депутат заявил, что Ростуризм и российские власти должны обратиться к гражданам с просьбой не ехать в Чернобыль с туристической целью.

По его словам, поездки в Чернобыль могут представлять смертельную опасность. Радиация в местах аварий АЭС остается очень долго и ехать туда – значит, подвергать себя «неоправданному риску.

«Нормально просто предостеречь: “Ребята, вот то, что вы видите на картинке - вы видите на картинке с экрана, а то, что вы увидите там, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно”», - цитирует Милонова Москва 24.

В сериале «Чернобыль» пять серий. В нем показана авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, сообщает «ФедералПресс».

