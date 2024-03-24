В Таджикистане заявили о вербовке террористов через посольство Украины

Вербовка террористов для нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» проходила через посольство Украины в Таджикистане, сообщил РИА Новости бывший сотрудник спецслужб Бахтиер Рахмонов.

СМИ: один из террористов посетил «Крокус» перед нападением

По его словам, за несколько дней до нападения на сайте дипломатического представительства Украины появилась информация о приглашении иностранцев в «Интернациональный легион». В сообщении были предоставлены все контакты.

Рахмонов продемонстрировал скриншот объявления с сайта посольства. Последнее было размещено 18 марта. Оно провисело не более двух дней, отметил экс-сотрудник спецслужб.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Жертвами нападения стали 133 человека, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТерактУкраинаТаджикистан

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