Адвокат: Лурье не продает бывшую квартиру Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве Полина Лурье не продает недвижимость, которую приобрела у артистки за 112 млн рублей. Об этом заявила РИА Новости адвокат женщины Светлана Свириденко.

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Ранее СМИ сообщили, что бывшая квартира Долиной в Хамовниках якобы выставлена на продажу. По их данным новая владелица рассчитывала выручить за жилплощадь около 200 млн рублей.

«Полина квартиру не продает», - указала адвокат.

Ранее риелтор Алена Радыш заявила, что бывшая квартира Долиной в 2026 году стоит больше тех 112 млн рублей, за которые Лурье купила ее в 2024 году. Как отметила эксперт, Хамовники - престижный район Москвы, и сегодня цена за недвижимость в 236 квадратных метров составит 424,8 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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