Адвокат: Лурье не продает бывшую квартиру Долиной

Ранее СМИ сообщили, что бывшая квартира Долиной в Хамовниках якобы выставлена на продажу. По их данным новая владелица рассчитывала выручить за жилплощадь около 200 млн рублей.

«Полина квартиру не продает», - указала адвокат.

Ранее риелтор Алена Радыш заявила, что бывшая квартира Долиной в 2026 году стоит больше тех 112 млн рублей, за которые Лурье купила ее в 2024 году. Как отметила эксперт, Хамовники - престижный район Москвы, и сегодня цена за недвижимость в 236 квадратных метров составит 424,8 млн рублей.

