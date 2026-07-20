Адвокат: Лурье не продает бывшую квартиру Долиной
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве Полина Лурье не продает недвижимость, которую приобрела у артистки за 112 млн рублей. Об этом заявила РИА Новости адвокат женщины Светлана Свириденко.
Ранее СМИ сообщили, что бывшая квартира Долиной в Хамовниках якобы выставлена на продажу. По их данным новая владелица рассчитывала выручить за жилплощадь около 200 млн рублей.
«Полина квартиру не продает», - указала адвокат.
Ранее риелтор Алена Радыш заявила, что бывшая квартира Долиной в 2026 году стоит больше тех 112 млн рублей, за которые Лурье купила ее в 2024 году. Как отметила эксперт, Хамовники - престижный район Москвы, и сегодня цена за недвижимость в 236 квадратных метров составит 424,8 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рыбакам разрешат перегрузку улова в море без пограничников
- Адвокат: Лурье не продает бывшую квартиру Долиной
- Дизайнер Гуляев раскрыл, почему модники распробовали секонд-хенды
- В Кремле заявили, что будут приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио
- Пойдут в суд? Как Wildberries открестилась от прямых выплат за потерю товара
- В Запорожье ВСУ целенаправленно ударили по школе
- «Было бы желание!»: О чем будут говорить Лавров и Рубио
- ФРГ не допустила россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих
- Не миллиарды рублей? Во сколько обойдется создание государственного VPN
- Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР