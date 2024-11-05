СМИ: Налоговая заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании ООО «Банда Фудс», которая принадлежит российскому блогеру Гусейну Гасанову, сообщил Telegram-канал «Shot».
Согласно данным, счета компании были заблокированы 1 ноября. Канал отметил, что причиной стало отсутствие финансовой отчетности, а также исполнительные производства в отношении ООО «Банда Фудс».
Сообщается, что всего на компании Гасанова сейчас четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ФНС приняла решение о ликвидации организации «ЛБВМС», которая принадлежит рэперу Сергею Пархоменко (более известен как Серега). «ЛБВМС» занималась продажей и изготовлением готовых наборов еды. Ее уже пытались ликвидировать из-за указанного при регистрации неправильного адреса и неуплаты обязательных пенсионных взносов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru