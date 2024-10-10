СМИ: ФНС закрыла российский бизнес рэпера Сереги

Федеральная налоговая служба России приняла решение о ликвидации организации «ЛБВМС», которая принадлежит рэперу Сергею Пархоменко (более известен как Серега). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Сообщается, что «ЛБВМС» занималась продажей и изготовлением готовых наборов еды. Ее уже пытались ликвидировать из-за указанного при регистрации неправильного адреса и неуплаты обязательных пенсионных взносов.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета кинокомпании актера Дмитрия Харатьяна и музыканта Гарика Сукачева ООО «Диафильм».

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ФОТО: ТАСС
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