СМИ: ФНС закрыла российский бизнес рэпера Сереги
10 октября 202413:24
Федеральная налоговая служба России приняла решение о ликвидации организации «ЛБВМС», которая принадлежит рэперу Сергею Пархоменко (более известен как Серега). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что «ЛБВМС» занималась продажей и изготовлением готовых наборов еды. Ее уже пытались ликвидировать из-за указанного при регистрации неправильного адреса и неуплаты обязательных пенсионных взносов.
Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета кинокомпании актера Дмитрия Харатьяна и музыканта Гарика Сукачева ООО «Диафильм».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru