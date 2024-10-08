СМИ: Счета новой фирмы Аниты Цой заблокировала налоговая

Счета новой фирмы певицы, народной артистки России Аниты Цой, выпускающей домашние соленья, заблокировала налоговая, пишет Telegram-канал Shot.

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По данным издания, компанию ООО «Фудстар» Цой открыла в апреле этого года. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы.

Стоимость заготовок варьируется от 590 до 950 рублей за банку.

Ранее Цой рассказала НСН, что ей успешно удается вести бизнес, потому что она не только артист.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесНалоги

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