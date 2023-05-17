СМИ: Налоговая служба решила проверить счета Ивлеевой
Федеральная налоговая служба потребовала у блогера и бывшей ведущей Анастасии Ивлеевой предоставить информацию по сделкам всем контрагентам за 2020-2022 годы, которые имели с ней дело.
Как сообщает Telegram-канал «Беспощадный Банкстер», требование ФНС было выслано Ивлеевой в рамках проверок на предмет уклонения от неуплаты налогов.
По данным канала, такие письма налоговая служба направила также представителям более 20 рекламных агентств.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что блогер Елена Блиновская погасила лишь 10 млн из более чем 918 млн рублей своей налоговой задолженности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru