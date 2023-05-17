СМИ: Налоговая служба решила проверить счета Ивлеевой

Как сообщает Telegram-канал «Беспощадный Банкстер», требование ФНС было выслано Ивлеевой в рамках проверок на предмет уклонения от неуплаты налогов.

По данным канала, такие письма налоговая служба направила также представителям более 20 рекламных агентств.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что блогер Елена Блиновская погасила лишь 10 млн из более чем 918 млн рублей своей налоговой задолженности, сообщает RT.

