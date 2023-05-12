Суд арестовал сотни миллионов со счетов блогеров Чекалиных
12 мая 202305:03
В Москве Савеловский суд в рамках уголовного дела наложил арест на сумму в 311 миллионов рублей на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных, сообщает ТАСС.
Второе аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП жены Чекалина. Решение вступило в законную силу.
Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru