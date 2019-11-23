СМИ: Найден наемник, жестоко расправившийся с сирийцем

Житель Брянска, занимающийся патриотическим воспитанием молодежи, может оказаться одним из участников казни сирийского военного, информирует газета «Фонтанка».

Журналисты издания в телефонных переговорах выяснили, что предполагаемого бойца частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео 2017 году из Сирии, зовут Руслан. Он в начале 2000-х воевал в Чечне. В Сирию военнослужащий с позывным «Джамбо» вылетел чартерным рейсом авиакомпании Cham Wings Airlines в 2017 году.

Руслан отрицал участие в сирийской кампании, объяснил, что последний раз вылетал за пределы России в 2013 году – на Украину. Был удивлен тому, что боец с его паспортом и позывным был зарегистрирован на авиарейс в Сирию в 2017 году и обещал показать журналистам чистый загранпаспорт. В дальнейшем отказался это сделать, сказав, что документ куда-то дела жена.