В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства

В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба. Люди в военной форме говорят по-русски, обещая поступать так же «с каждым игиловцем» (ИГИЛ — организация, запрещенная на территории РФ).

Кремль не располагает никакой информацией о якобы преступлениях российских частных военных компаний в Сирии, видео с убийством человека здесь не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «это не имеет никакого отношения к российским военным, чтобы там ни публиковалось».

«Новая газета» провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. По сведениям издания, в одном из участников расправы признали бойца ЧВК «Вагнер» со Ставрополья.

Источник в Минобороны, близко знакомый с ситуацией в Сирии, обратил внимание в беседе с НСН, что ЧВК вообще никакого отношения к российским Вооруженным силам не имеют, никогда не пользовались их оружием и транспортом.

«ЧВКшники - это абсолютно новая и отдельная тема. Они приезжают в Сирию как туристы на гражданских самолётах, выполняют задачи и улетают. Они никак не относятся к ВС РФ, у них свои какие-то источники поставки вооружений. То есть, грубо говоря, это такие маленькие незаконные вооруженные формирования, которые работают в чьих-то интересах. Поэтому им можно делать практически что угодно. У них одно ограничение - это их собственная мораль и их авторитет. А так как они выполняют самые сложные и опасные задачи, то это сказывается на их психическом состоянии», — объяснил ситуацию источник.