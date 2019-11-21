В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства
Источник в министерстве обороны рассказал в НСН, что частные военные компании не имеют никого отношения к ВС РФ, первоначально прибывая в Сирию в статусе туристов.
В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба. Люди в военной форме говорят по-русски, обещая поступать так же «с каждым игиловцем» (ИГИЛ — организация, запрещенная на территории РФ).
Кремль не располагает никакой информацией о якобы преступлениях российских частных военных компаний в Сирии, видео с убийством человека здесь не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «это не имеет никакого отношения к российским военным, чтобы там ни публиковалось».
«Новая газета» провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. По сведениям издания, в одном из участников расправы признали бойца ЧВК «Вагнер» со Ставрополья.
Источник в Минобороны, близко знакомый с ситуацией в Сирии, обратил внимание в беседе с НСН, что ЧВК вообще никакого отношения к российским Вооруженным силам не имеют, никогда не пользовались их оружием и транспортом.
«ЧВКшники - это абсолютно новая и отдельная тема. Они приезжают в Сирию как туристы на гражданских самолётах, выполняют задачи и улетают. Они никак не относятся к ВС РФ, у них свои какие-то источники поставки вооружений. То есть, грубо говоря, это такие маленькие незаконные вооруженные формирования, которые работают в чьих-то интересах. Поэтому им можно делать практически что угодно. У них одно ограничение - это их собственная мораль и их авторитет. А так как они выполняют самые сложные и опасные задачи, то это сказывается на их психическом состоянии», — объяснил ситуацию источник.
Зверства на видео — это один из трагических эпизодов войны в Сирии, развязанной террористами. Этим кадрам предшествовали многочисленные видеоматериалы с отрезанием голов игиловцами, постоянно допускающими зверства в отношении своих противников, напомнил собеседник НСН.
«Террористические группировки в Сирии вообще получили широкую известность благодаря отрезанию голов на камеру. Поэтому, срабатывает принцип "око за око". Террористы с сотрудниками ЧВК поступают гораздо жестче. Если гражданское население сажали в клетки на крышах в качестве живого щита, то ЧВКшников заживо разрывали на куски, вырезали сердца. На ресурсах вроде LiveLeak, есть многочисленные свидетельства подобных зверств», — заключил источник в военном ведомстве.
Ранее НСН привела заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что информация о «российских наемниках», якобы прибывших в Ливию, является домыслами информацию американских СМИ. «Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию», — заявил Сергей Рябков.
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