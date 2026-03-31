Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля

Мобильные операторы начали уведомлять абонентов о прекращении работы сервиса пополнения Apple ID со счета телефона с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассылку компании T2.

В сообщении оператора говорится, что услуга перестанет работать уже со вторника, и абонентам рекомендуют заранее приобрести сертификаты нужного номинала. Аналогичные предупреждения начали рассылать МТС и «Билайн», советуя пользователям пополнить баланс заранее — вплоть до 9000 рублей.