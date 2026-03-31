Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля

Мобильные операторы начали уведомлять абонентов о прекращении работы сервиса пополнения Apple ID со счета телефона с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассылку компании T2.

В сообщении оператора говорится, что услуга перестанет работать уже со вторника, и абонентам рекомендуют заранее приобрести сертификаты нужного номинала. Аналогичные предупреждения начали рассылать МТС и «Билайн», советуя пользователям пополнить баланс заранее — вплоть до 9000 рублей.

«Билайн» опроверг слухи о блокировке доступа к сети при работающем Telegram

Накануне СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщали, что Минцифры обсуждает возможность приостановки таких платежей.

Мера может быть направлена на то, чтобы подтолкнуть Apple к возвращению популярных российских приложений в App Store, поскольку потенциальные финансовые потери могут оказаться для компании существенными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
