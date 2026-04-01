Экс-замгубернатора Курской области Дедов заявил, что его заставляли брать взятки

Бывший заместитель главы Курской области Алексей Дедов заявил на заседании суда, что его заставляли брать взятки, сообщает ТАСС.

По словам бывшего чиновника, на него «давило» руководство. Дедов должен был брать деньги и передавать их своему руководителю — Алексею Смирнову, который ранее занимал должность губернатора области.

В последнем слове бывший замгубернатора также отметил, что ему стыдно смотреть людям в глаза, потому что он их подвел.

Ранее обвинение запросило для Дедова, получавшего миллионные взятки от подрядчиков по госконтрактам, 19 лет колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

