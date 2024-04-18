Клименко: До конца года российские сервисы отключат вход через Google и Apple ID

«Наши законодатели планируют это осуществить с 1 января 2025 года, чтобы авторизация на русских сайтах была только через отечественные сервисы. Цель, как я понимаю, сократить поток данных в пользу иностранных игроков, которые не приземляются. «Литрес» идет просто с опережением. Это выбор самой площадки, через кого авторизовываться. Достаточно долгое время у нас был только Google, сейчас вариантов много, включая Telegram и Госуслуги. Это рабочий момент. Конечно, для пользователей это не такая большая проблема, придется просто завести какую-то другую почту, если была только на gmail. Жизнь усложняет, но не очень сильно. До конца года все российские ресурсы начнут работать по такой схеме», - рассказал он.

Злоумышленники могут втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы, привлекая к DDoS-атакам на государственные ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Скачивая приложения на смартфон, стоит отдавать предпочтение официальным и проверенным источникам, рассказал в связи с этим «Радиоточке НСН» руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин.

