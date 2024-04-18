Клименко: До конца года российские сервисы отключат вход через Google и Apple ID
Герман Клименко заявил, что с 1 января 2025 года авторизация на русских сайтах будет возможна только через отечественные сервисы.
С 1 января 2025 года авторизация на русских сайтах будет возможна только через отечественные сервисы, включая Госуслуги, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН. По его словам, некоторые площадки уже приступили к такому переходу.
Российские сервисы отключат вход в аккаунт через Google или Apple ID с 22 апреля, пишет РИА Новости. В частности, о том, что в ближайшее время вход в учетную запись через Google или Apple ID будет недоступен, уведомляет пользователей онлайн-библиотека «Литрес».
«Наши законодатели планируют это осуществить с 1 января 2025 года, чтобы авторизация на русских сайтах была только через отечественные сервисы. Цель, как я понимаю, сократить поток данных в пользу иностранных игроков, которые не приземляются. «Литрес» идет просто с опережением. Это выбор самой площадки, через кого авторизовываться. Достаточно долгое время у нас был только Google, сейчас вариантов много, включая Telegram и Госуслуги. Это рабочий момент. Конечно, для пользователей это не такая большая проблема, придется просто завести какую-то другую почту, если была только на gmail. Жизнь усложняет, но не очень сильно. До конца года все российские ресурсы начнут работать по такой схеме», - рассказал он.
Злоумышленники могут втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы, привлекая к DDoS-атакам на государственные ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Скачивая приложения на смартфон, стоит отдавать предпочтение официальным и проверенным источникам, рассказал в связи с этим «Радиоточке НСН» руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин.
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