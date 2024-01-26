СМИ: На выдавших паспорта РФ семье лидера банды из Белгорода силовиков завели дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые незаконно выдали российские паспорта семье главаря банды, нападавшей на людей в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заведено дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде

По данным СМИ, родственники лидера банды переехали с Украины в Белгородскую область еще в 2011 году. В апреле 2022 года они подали документы на получение российского гражданства с указанием адреса временной регистрации в деревне Прудково Калужской области. В действительности члены семьи не проживали там. Сотрудники правоохранительных органов обязаны были проверить эту информацию, однако не сделали этого.

На данный момент в отделе, в котором были выданы российские паспорта, проходит проверка. Причастным к этому полицейским грозит штраф, арест до трех месяцев или до одного года исправительных работ.

Ранее в Белгороде задержали группу молодых людей, которых подозревают в нападении на прохожих. После публикации видео с избиением в соцсетях, были возбуждены уголовные дела, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФУголовное Дело

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