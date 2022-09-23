Финляндия запретит въезд россиянам по шенгену любой страны
23 сентября 202219:22
Власти Финляндии запретят въезд и транзит для россиян по шенгену любой страны. Об этом сообщили в канцелярии президенты страны.
Отмечается, что решение принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто должен в ближайшее время объявить о грядущих ограничениях. На данный момент Финляндия остается единственной страной ЕС, граничащей с Россией, в которую россияне могут въехать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru