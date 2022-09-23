Финляндия запретит въезд россиянам по шенгену любой страны

Власти Финляндии запретят въезд и транзит для россиян по шенгену любой страны. Об этом сообщили в канцелярии президенты страны.

СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.

Отмечается, что решение принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто должен в ближайшее время объявить о грядущих ограничениях. На данный момент Финляндия остается единственной страной ЕС, граничащей с Россией, в которую россияне могут въехать.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШенгенФинляндия
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