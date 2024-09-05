СМИ: На Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора

По данным СМИ, актер уже четыре месяца не платит по квитанциям столичной управляющей компании. Таким образом у артиста накопился долг в 6,5 тысячи рублей за две квартиры в Шмитовском проезде.

Представители управляющей компании 6 августа передали судебный приказ о взыскании денег в мировой суд, однако долг погашен не был, поэтому сейчас УК готовит новую жалобу.

Ранее стало известно, что ряд российских актеров и бизнесменов лишились своего жилья на территории Финляндии, напоминает «Свободная пресса». Произошло это якобы из-за долгов по коммунальным счетам.

