СМИ: На Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора
На актера Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, актер уже четыре месяца не платит по квитанциям столичной управляющей компании. Таким образом у артиста накопился долг в 6,5 тысячи рублей за две квартиры в Шмитовском проезде.
Представители управляющей компании 6 августа передали судебный приказ о взыскании денег в мировой суд, однако долг погашен не был, поэтому сейчас УК готовит новую жалобу.
Ранее стало известно, что ряд российских актеров и бизнесменов лишились своего жилья на территории Финляндии, напоминает «Свободная пресса». Произошло это якобы из-за долгов по коммунальным счетам.
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- СМИ: На Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru