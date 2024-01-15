На комика Руслана Белого подали иск на 15 миллионов рублей

Поводом для обращения в суд стали видеоролики с концертами комика на его YouTube-канале и странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо Белого в качества ответчиков привлечены Google LLC и «ВКонтакте».

По мнению Морозова, действия артиста демонстрируют неуважение к обществу, закону России и органам государственной власти. По его словам, в своих выступлениях комик пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей. В качестве компенсации морального вреда активист просит суд взыскать с него 15 миллионов компенсации.

Ранее выступления Руслана Белого отменили в Таиланде и Индонезии. Артист предположил, что к этому причастны российские дипломаты, передает «Радиоточка НСН».

