На комика Руслана Белого подали иск на 15 миллионов рублей
Православный активист Александр Морозов подал иск к комику Руслану Белому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора иска.
Поводом для обращения в суд стали видеоролики с концертами комика на его YouTube-канале и странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо Белого в качества ответчиков привлечены Google LLC и «ВКонтакте».
По мнению Морозова, действия артиста демонстрируют неуважение к обществу, закону России и органам государственной власти. По его словам, в своих выступлениях комик пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей. В качестве компенсации морального вреда активист просит суд взыскать с него 15 миллионов компенсации.
Ранее выступления Руслана Белого отменили в Таиланде и Индонезии. Артист предположил, что к этому причастны российские дипломаты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru