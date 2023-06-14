СМИ: На границе с Латвией выстроилась очередь из желающих въехать в Россию украинцев
14 июня 202311:00
Очереди из украинцев, желающих въехать в Россию, выстраиваются на пункте пропуска «Виентули» на границе Латвии. Об этом сообщает портал LSM.
Издание отмечает, что на минувшей неделе на границе открылся пункт по оказанию помощи гражданам, которые хотели бы вернуться в свои дома в новых регионах России. Кроме того, в очередях на пункте пропуска ожидают въезда граждане Молдавии, пишет РИА ФАН.
Очереди на границе возникают с конца мая, отмечает RT. Одна из причин задержек — тщательная проверка прибывающих российской стороной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru