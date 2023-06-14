СМИ: На границе с Латвией выстроилась очередь из желающих въехать в Россию украинцев

Издание отмечает, что на минувшей неделе на границе открылся пункт по оказанию помощи гражданам, которые хотели бы вернуться в свои дома в новых регионах России. Кроме того, в очередях на пункте пропуска ожидают въезда граждане Молдавии, пишет РИА ФАН.

Очереди на границе возникают с конца мая, отмечает RT. Одна из причин задержек — тщательная проверка прибывающих российской стороной.

