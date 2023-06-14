СМИ: На границе с Латвией выстроилась очередь из желающих въехать в Россию украинцев

Очереди из украинцев, желающих въехать в Россию, выстраиваются на пункте пропуска «Виентули» на границе Латвии. Об этом сообщает портал LSM.

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Издание отмечает, что на минувшей неделе на границе открылся пункт по оказанию помощи гражданам, которые хотели бы вернуться в свои дома в новых регионах России. Кроме того, в очередях на пункте пропуска ожидают въезда граждане Молдавии, пишет РИА ФАН.

Очереди на границе возникают с конца мая, отмечает RT. Одна из причин задержек — тщательная проверка прибывающих российской стороной.

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ФОТО: РИА Новости
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