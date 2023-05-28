СМИ: на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков

Речь идет о Дорохуске. Время ожидания составляет 45 часов. На границе скопилось около тысячи грузовиков. При этом очереди на выезд с территории Украины нет.

За последнюю ночную смену было оформлено 640 большегрузов в двух направлениях.

Ранее стало известно, что Польша запретит движение через польско-белорусскую границу грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

