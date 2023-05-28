СМИ: на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией появились очереди из грузовых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя налоговой палаты Люблина Михала Деруся.

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Речь идет о Дорохуске. Время ожидания составляет 45 часов. На границе скопилось около тысячи грузовиков. При этом очереди на выезд с территории Украины нет.

За последнюю ночную смену было оформлено 640 большегрузов в двух направлениях.

Ранее стало известно, что Польша запретит движение через польско-белорусскую границу грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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