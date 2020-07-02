СМИ: Мятежный схиигумен стал священником незаконно

Сам отец Сергий утверждал, что стал священником по личному благословению Святейшего патриарха Алексия II и духовника Свято-Троицкой Сергиева Лавры архимандрита Кирилла Павлова. По словам схиигумена, оба знали о его судимости. Сергий был рукоположен в сан игумена в 2001 году, в 2006 пострижен в схиму.

Схиигумен Сергий открыто бросил вызов РПЦ на фоне пандемии коронавируса, прокляв тех, кто закрывал храмы. Ему грозит суд за распространение фейков о коронавирусе. Сейчас Сергий находится в выстроенным им Среднеуральском женском монастыре и не подчиняется епархии.

Как пишет Ura.ru, накануне Генпрокуратура потребовала удалить из соцсетей последнюю проповедь отца Сергия, в которой тот, в частности, предсказывал установление в России рабовладельческого строя, требовал суда над екатеринбургским митрополитом, обвинял патриарха и епископат в ереси и экуменизме и высказывался о «власти евреев».

