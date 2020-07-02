СМИ: Мятежный схиигумен стал священником незаконно
Схиигумен Сергий (Романов) был оукоположен в сан священника незаконно, заявил источник издания E1.ru. Он утверждает, что Сергий якобы предоставил биографию без упоминания о судимости.
Сергий, до этого известный как милиционер Николай Романов, в 1980-е годы был судим за убийство и хищение госимущества. По церковным канонам, возвести в сан священника человека с таким прошлым нельзя.
Сам отец Сергий утверждал, что стал священником по личному благословению Святейшего патриарха Алексия II и духовника Свято-Троицкой Сергиева Лавры архимандрита Кирилла Павлова. По словам схиигумена, оба знали о его судимости. Сергий был рукоположен в сан игумена в 2001 году, в 2006 пострижен в схиму.
Схиигумен Сергий открыто бросил вызов РПЦ на фоне пандемии коронавируса, прокляв тех, кто закрывал храмы. Ему грозит суд за распространение фейков о коронавирусе. Сейчас Сергий находится в выстроенным им Среднеуральском женском монастыре и не подчиняется епархии.
Как пишет Ura.ru, накануне Генпрокуратура потребовала удалить из соцсетей последнюю проповедь отца Сергия, в которой тот, в частности, предсказывал установление в России рабовладельческого строя, требовал суда над екатеринбургским митрополитом, обвинял патриарха и епископат в ереси и экуменизме и высказывался о «власти евреев».
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