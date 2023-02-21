СМИ: Москвичка обвинила рэпера Басту в изнасиловании и передумала
Жительница Москвы обвинила рэп-исполнителя Басту (Василий Вакуленко) в изнасиловании, но позже передумала, сообщает Telegram-канал Shot.
Издание отмечает, что 34-летняя москвичка заявила о домогательствах Басты после вечеринки в клубе «Газгольдер». Позже женщина отказалась от обвинений и заявила, что ее неправильно поняли. По её словам, она просто хотела, чтобы полицейские помогли ей связаться с Бастой, сообщает Shot.
Ранее сообщалось, что рэпер Баста отсудил бренд Basta. Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Basta. Таким образом, был удовлетворён иск рэпера Басты (Василий Вакуленко) в отношении немецкой «дочки» российского производителя парфюмерии Brocard Group, на которую был оформлен бренд.
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