СМИ: Москвичка обвинила рэпера Басту в изнасиловании и передумала

Издание отмечает, что 34-летняя москвичка заявила о домогательствах Басты после вечеринки в клубе «Газгольдер». Позже женщина отказалась от обвинений и заявила, что ее неправильно поняли. По её словам, она просто хотела, чтобы полицейские помогли ей связаться с Бастой, сообщает Shot.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста отсудил бренд Basta. Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Basta. Таким образом, был удовлетворён иск рэпера Басты (Василий Вакуленко) в отношении немецкой «дочки» российского производителя парфюмерии Brocard Group, на которую был оформлен бренд.

