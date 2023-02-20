Пригожин призвал не принуждать молодых артистов петь патриотические песни

Продюсер Иосиф Пригожин осудил принуждение молодых артистов петь патриотические песни, сообщила «Говорит Москва».

Иосиф Пригожин заявил, что молодым артистам не хватает совести

По словам продюсера, заставлять кого-то исполнять патриотические песни не нужно, ведь творчество должно идти изнутри, его надо чувствовать. Пригожин отметил, что при принуждении делать что-либо ничего хорошего получиться не может, однако сейчас политики пытаются вовлечь всех подряд в трансляцию патриотизма.

Он уточнил, что в принципе не каждый артист может достойно исполнить композиции о Родине. По его словам, современная молодежь имеет иное воспитание, поэтому не стоит ждать от неё политической сознательности.

Ранее Иосиф Пригожин выступил против включения Shaman в состав жюри «Голос. Дети», назвав это вмешательством в политику «Первого канала». По мнению продюсера, Shaman — талантливый музыкант и артист, но публично заставлять руководство канала менять утвержденных членов жюри после того, как выпуски шоу уже отсняты, недопустимо.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПесниПатриотизмИосиф Пригожин
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