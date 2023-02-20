Пригожин призвал не принуждать молодых артистов петь патриотические песни
Продюсер Иосиф Пригожин осудил принуждение молодых артистов петь патриотические песни, сообщила «Говорит Москва».
По словам продюсера, заставлять кого-то исполнять патриотические песни не нужно, ведь творчество должно идти изнутри, его надо чувствовать. Пригожин отметил, что при принуждении делать что-либо ничего хорошего получиться не может, однако сейчас политики пытаются вовлечь всех подряд в трансляцию патриотизма.
Он уточнил, что в принципе не каждый артист может достойно исполнить композиции о Родине. По его словам, современная молодежь имеет иное воспитание, поэтому не стоит ждать от неё политической сознательности.
Ранее Иосиф Пригожин выступил против включения Shaman в состав жюри «Голос. Дети», назвав это вмешательством в политику «Первого канала». По мнению продюсера, Shaman — талантливый музыкант и артист, но публично заставлять руководство канала менять утвержденных членов жюри после того, как выпуски шоу уже отсняты, недопустимо.
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