СМИ: Мошенники стали давить на более высокие чувства жертв
Альтруизм, чувство долга, честь, профессиональное тщеславие появились в активе средств манипуляций телефонных мошенников, с помощью которых они воздействуют на жертву, выманивая деньги. Благодаря этому они расширяют зону влияния в том числе на высокообразованных людей, считает главный внештатный специалист по психотерапии Министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель.
«Мы сейчас видим, что очень часто злоумышленники воздействуют на более высокие чувства - чувства альтруизма, чувства долга, чувства чести, даже профессиональное тщеславие человека. Таким образом в лапы мошенникам попадают <…> и высокообразованные [люди], даже психологи бывают жертвами мошенников», – рассказал эксперт ТАСС.
Мошенники также обращаются к потенциальной жертве как к человеку, имеющего экспертный вес, располагая его к себе, отметил Перцель.
Он призвал сохранять трезвость восприятия и помнить о том, что «в логике мошенника есть подвох». Психотерапевт обратил внимание на отсутствие прямой связи между действием, на которое толкают злоумышленники, и чувствами, на которые они давят.
Ранее эксперт по нейросетям Дмитрий Медведев в беседе с НСН рекомендовал не спешить и анализировать контекст в общении с мошенниками, чтобы распознать сообщение, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
«Мошенники часто создают искусственный контекст угрозы или срочности, чтобы спровоцировать быструю реакцию. Ищите несоответствия: отметьте любые странности в интонации, произношении или содержании сообщения, которые могут указывать на его искусственное происхождение», - сказал собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru