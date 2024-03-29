В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» «тревожную кнопку»
На сайте и в приложении «Госуслуги» следует создать «кнопку» для вызова экстренных служб. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
По его мнению, это необходимо для того, чтобы россияне могли в режиме реального времени сообщить соответствующие ведомства о критической ситуации и запросить помощь.
Он отметил, что в настоящее время это возможно только через телефон «112», однако следует предоставить гражданам больше возможностей для связи с экстренными службами.
«Должна быть многоканальная возможность своевременно и оперативно запросить помощь, сообщить о критических ситуациях и потенциальных угрозах. Поступившая информация должна попадать профильным органам напрямую», - указал парламентарий.
Ранее в Минцифры призвали россиян защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля, а также подключить двухфакторную аутентификацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru