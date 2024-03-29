В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» «тревожную кнопку»

По его мнению, это необходимо для того, чтобы россияне могли в режиме реального времени сообщить соответствующие ведомства о критической ситуации и запросить помощь.

Он отметил, что в настоящее время это возможно только через телефон «112», однако следует предоставить гражданам больше возможностей для связи с экстренными службами.

«Должна быть многоканальная возможность своевременно и оперативно запросить помощь, сообщить о критических ситуациях и потенциальных угрозах. Поступившая информация должна попадать профильным органам напрямую», - указал парламентарий.

Ранее в Минцифры призвали россиян защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля, а также подключить двухфакторную аутентификацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

