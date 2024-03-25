СМИ: Мошенники придумали новую схему для получения данных к «Госуслугам» россиян
Мошенники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке для получения логина и пароля к личному кабинету «Госуслуг». Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, подобная схема позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным россиян, а также узнать информацию об абонентах.
Новая тактика злоумышленников представляет опасность не только для пользователей, но и для компаний сотовой связи. Уточняется, что рассылка мошенников снижает доверие к официальным сообщениям от мобильных операторов.
Ранее сообщалось, что преступники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона для кражи личных данные россиян. Видеозвонки позволяют злоумышленникам получить доступ к информации о банковских картах россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru