СМИ: Мошенники придумали новую схему для получения данных к «Госуслугам» россиян

По данным издания, подобная схема позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным россиян, а также узнать информацию об абонентах.

Новая тактика злоумышленников представляет опасность не только для пользователей, но и для компаний сотовой связи. Уточняется, что рассылка мошенников снижает доверие к официальным сообщениям от мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что преступники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона для кражи личных данные россиян. Видеозвонки позволяют злоумышленникам получить доступ к информации о банковских картах россиян, передает «Радиоточка НСН».

