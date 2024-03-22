Мизулина предложила создать фонд помощи жертвам мошенников

В России необходимо создать фонд защиты людей, пострадавших от мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

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По ее словам, государство должно не просто пресекать подобные преступления, но и помогать тем, кто уже пострадал.

«Многие люди отдают последние деньги, берут кредиты, микрозаймы», - сказала она на встрече с молодежью в Саратове.

Она также добавила, что большая часть мошеннических схем призвана спровоцировать эмоциональную реакцию — страх или удивление. Подобная тактика помогает злоумышленникам быстрее добиться перевода денег от жертвы, пояснила Мизулина.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что четверть средств, которые были похищены из банков кибермошенниками, являются заемными, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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