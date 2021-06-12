Эксперт дал совет по защите от мошенников в Сети
Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, как обезопасить электронную почту от проникновения мошенников и защитить свои страницы в Сети.
Как отметил эксперт в интервью радио Sputnik, с помощью почты можно получить доступ ко многим аккаунтам пользователя: именно на электронный ящик приходят сообщения, с помощью которых можно сменить пароли на страницах.
По словам Ющука, мошенникам сначала необходимо найти адрес вашей электронной почты, и затем они начнут подбирать способы взлома ящика и получения доступа к нему. Эксперт подчеркнул, что важно уметь прятать данные о своем электронном адресе, чтобы злоумышленникам было «некуда прицелиться».
«Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена" и больше нигде не используется», — поделился специалист.
Также эксперт посоветовал не «светить» электронный адрес в договорах банков, поскольку в финансовых организациях нередко происходят утечки данных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Эксперт дал совет по защите от мошенников в Сети
- Гидрометцентр предрек аномальное тепло в Сибири
- ГИБДД будет визуально фиксировать разговор водителя по телефону
- Доктор Мясников рассказал, какие слезы сигнализируют об опасной болезни
- Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
- Глава ЛНР прервал визит в Россию из-за нападения диверсантов на пост ополченцев
- В Гидрометцентре заявили о переносе старта купального сезона в Москве и Подмосковье
- Роскосмос принял технический проект комплекса с ракетами «Ангара» для пуска с Восточного
- Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
- Путин прокомментировал сообщения о возможной продаже Ирану спутниковых систем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru