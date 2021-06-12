Эксперт дал совет по защите от мошенников в Сети

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, как обезопасить электронную почту от проникновения мошенников и защитить свои страницы в Сети.

Как отметил эксперт в интервью радио Sputnik, с помощью почты можно получить доступ ко многим аккаунтам пользователя: именно на электронный ящик приходят сообщения, с помощью которых можно сменить пароли на страницах.

По словам Ющука, мошенникам сначала необходимо найти адрес вашей электронной почты, и затем они начнут подбирать способы взлома ящика и получения доступа к нему. Эксперт подчеркнул, что важно уметь прятать данные о своем электронном адресе, чтобы злоумышленникам было «некуда прицелиться».

«Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена" и больше нигде не используется», — поделился специалист.

Также эксперт посоветовал не «светить» электронный адрес в договорах банков, поскольку в финансовых организациях нередко происходят утечки данных.

