СМИ: Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили цементом

Могилу бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на санкт-петербургском Пороховском кладбище залили цементом. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

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По мнению авторов издания, в ближайшее время на месте захоронения может появиться памятник, однако каким он будет, пока неизвестно.

Предполагается, что памятник будет открыт в день 63-летия Пригожина — 1 июня.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Конкорд», созданная Пригожиным, продала фабрику-кухню в Янино в Ленинградской области.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ПамятникЕвгений Пригожин

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