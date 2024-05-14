СМИ: Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили цементом

По мнению авторов издания, в ближайшее время на месте захоронения может появиться памятник, однако каким он будет, пока неизвестно.

Предполагается, что памятник будет открыт в день 63-летия Пригожина — 1 июня.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Конкорд», созданная Пригожиным, продала фабрику-кухню в Янино в Ленинградской области.

