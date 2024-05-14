СМИ: Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили цементом
14 мая 202418:38
Могилу бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на санкт-петербургском Пороховском кладбище залили цементом. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
По мнению авторов издания, в ближайшее время на месте захоронения может появиться памятник, однако каким он будет, пока неизвестно.
Предполагается, что памятник будет открыт в день 63-летия Пригожина — 1 июня.
Ранее сообщалось, что группа компаний «Конкорд», созданная Пригожиным, продала фабрику-кухню в Янино в Ленинградской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru