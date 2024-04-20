СМИ: Кинокомпания Евгения Пригожина под угрозой ликвидации

По данным СМИ, в 2023 году убытки компании составили 253 миллиона рублей, а в 2022 году — 319 млн рублей. Mash предполагает, что причиной столь больших убытков могло стать решение бизнесмена и основатель ЧВК «Вагнер» публиковать все проекты компании в открытом доступе, потеряв прибыль от показа в кинотеатрах.

Сейчас Aurum Production остановила производство. Работники кинокомпании заявляют, что руководство просто «исчезло».

Mash добавляет, что в 2021 году контрольный пакет акций бизнеса перешел Евгении Мальцевой. Оставшиеся 49% акций Евгений Пригожин оставил себе, а когда он умер, то доля должна была перейти к родственникам. При этом «половина компании так и зависла в воздухе» и неизвестно, кому она досталась.

Ранее кинокомпания «Централ Партнёршип», снявшая фильм «Сто лет тому вперёд», перенесла премьеру с конца 2023 года на 18 апреля 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

