СМИ: Кинокомпания Евгения Пригожина под угрозой ликвидации
Кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production планируют ликвидировать из-за того, что она перестала производить фильмы и терпит убытки, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в 2023 году убытки компании составили 253 миллиона рублей, а в 2022 году — 319 млн рублей. Mash предполагает, что причиной столь больших убытков могло стать решение бизнесмена и основатель ЧВК «Вагнер» публиковать все проекты компании в открытом доступе, потеряв прибыль от показа в кинотеатрах.
Сейчас Aurum Production остановила производство. Работники кинокомпании заявляют, что руководство просто «исчезло».
Mash добавляет, что в 2021 году контрольный пакет акций бизнеса перешел Евгении Мальцевой. Оставшиеся 49% акций Евгений Пригожин оставил себе, а когда он умер, то доля должна была перейти к родственникам. При этом «половина компании так и зависла в воздухе» и неизвестно, кому она досталась.
Ранее кинокомпания «Централ Партнёршип», снявшая фильм «Сто лет тому вперёд», перенесла премьеру с конца 2023 года на 18 апреля 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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