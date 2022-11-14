СМИ: мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

Ведомство сотрудничает с заинтересованными министерствами по подготовке документа. Данная мера затронет индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса и любую организацию, чей руководитель был призван на службу.

Минфин напоминает, что в настоящее время правительство разрабатывает и реализует ряд антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей.

Законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, имеет место быть только в том случае, если мужчина не служил по причине здоровья, а «откосивших» все равно необходимо призывать, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции ЛДПР Сергей Леонов в разговоре с НСН.

