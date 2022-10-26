«А если откосил?»: Депутаты поспорили об освобождении от мобилизации не служивших граждан
«Откосившие» от армии мужчины должны участвовать в спецоперации, отметил в эфире НСН член фракции ЛДПР Сергей Леонов. Однако в КПРФ и СРЗП считают иначе.
Законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, имеет место быть только в том случае, если мужчина не служил по причине здоровья, а «откосивших» все равно необходимо призывать, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции ЛДПР Сергей Леонов в разговоре с НСН.
Накануне депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. В документе парламентарий указывает, что президент Владимир Путин поручил призывать прежде всего граждан, прошедших военную службу и имеющих соответствующий опыт. Сергей Леонов поспорил с Матвеевым и отметил, что необходимо учитывать причину, по которой гражданин не проходил службу.
«Мы исходим из того, что сейчас депутаты вносят много законопроектов в качестве инициатив, изменяющих тот закон о мобилизации, который был принят давно. Нас больше беспокоят многодетные семьи и инвалиды. Но что касается того, служил или не служил, то надо разбираться, почему не служил. Первый вариант: гражданин РФ окончил вуз и была военная кафедра. Формально, он не служил, но имеет звание лейтенанта запаса, не просто же так. Он проходил соответствующую подготовку. Вопрос дискутабельный и требует рассмотрения. Самый главный принцип – не навреди. Если человек не служил по причине здоровья, так он и так не пойдет. А если человек откосил и это выяснилось, такого человека, наоборот, надо призывать», - сказал Леонов.
Депутат отметил, что не служившим гражданам следует проходить медицинский осмотр в призывной комиссии, которая должна актуализировать данные о его здоровье. Если у гражданина нет серьезных болезней, то он, указал Леонов, подлежит мобилизации.
«Когда повестки вручаются, все данные старые. Никто не обновляет данные о своем здоровье, которые есть в военкомате. Повестки приходят всем категориям за исключением тех, кто стоит на учете в психдиспансере или наркодиспансере. И уже призывная комиссия проводит осмотр, а потом комиссия, которая в учебке. Если врачи не находят причин для того, чтобы человека не мобилизовывать, то его мобилизуют. Если он будет говорить, что он самый больной на свете, а окажется, что он здоров, то значит билет он в свое время сделал», - добавил Леонов.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне от «Единой России» Евгений Лебедев в беседе с НСН согласился с Сергеем Леоновым и отметил, что законодательная инициатива об отсрочке не служивших граждан от призыва по частичной мобилизации является преждевременной. По его словам, принятие такого закона может посеять в обществе панику и чувство несправедливости.
«Если бы разговор шел о всеобщей мобилизации… Сегодня названы совершенно конкретные военно-учетные специальности, кого призывают в армию. Думаю, такое предложение преждевременно. Это просто какая-то лишняя паника в обществе. Сейчас будут появляться вопросы: почему этих можно, а этих нельзя (призвать – ред. НСН)», - указал депутат.
Со своей стороны, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг в беседе с НСН напротив заявил, что не служившие мужчины не должны участвовать в спецоперации и призываться в рамках частичной мобилизации. В пример он привел гибель мужчин, которая произошла после их мобилизации в Челябинской области.
«Убежден, что неподготовленные люди не должны отправляться на военные действия. Все зависит от того, в какой обстановке мы окажемся. Сейчас я не вижу необходимости, чтобы людей, которые не имеют военной подготовки, отправлять. Однако, к сожалению, такие случаи есть. По этому поводу я направил два запроса главному военному прокурору и министру обороны, что в моем округе пятеро мобилизованных погибли через семь-восемь дней. Неподготовленные люди не должны там оказываться ни при каких обстоятельствах», - сказал Гартунг.
Ранее, 21 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации в России выносятся. По его словам, о в некоторых регионах призыв в рамках мобилизации завершился, в других субъектах РФ он продолжается. При этом Владимир Путин заявлял, что частичная мобилизация завершится к концу октября.
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