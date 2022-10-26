«А если откосил?»: Депутаты поспорили об освобождении от мобилизации не служивших граждан

Накануне депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. В документе парламентарий указывает, что президент Владимир Путин поручил призывать прежде всего граждан, прошедших военную службу и имеющих соответствующий опыт. Сергей Леонов поспорил с Матвеевым и отметил, что необходимо учитывать причину, по которой гражданин не проходил службу.

«Мы исходим из того, что сейчас депутаты вносят много законопроектов в качестве инициатив, изменяющих тот закон о мобилизации, который был принят давно. Нас больше беспокоят многодетные семьи и инвалиды. Но что касается того, служил или не служил, то надо разбираться, почему не служил. Первый вариант: гражданин РФ окончил вуз и была военная кафедра. Формально, он не служил, но имеет звание лейтенанта запаса, не просто же так. Он проходил соответствующую подготовку. Вопрос дискутабельный и требует рассмотрения. Самый главный принцип – не навреди. Если человек не служил по причине здоровья, так он и так не пойдет. А если человек откосил и это выяснилось, такого человека, наоборот, надо призывать», - сказал Леонов.