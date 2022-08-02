СМИ: Минюст подготовил пособия с объяснениями отличий между фейками и дискредитацией армии
Министерство юстиции РФ подготовило пособия о проведении судебной экспертизы по статьям о дискредитации Вооруженных сил и распространению фейков о ВС. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что получило копии документов от старшего партнера проекта «Сетевые свободы» адвоката Станислава Селезнева. Минюст создал две методички для Следственного комитета, в которых объясняется, как проводить лингвистическую экспертизу по делу о фейках и комплексную психолого-лингвистическую экспертизу по статьям о публичной дискредитации ВС РФ.
Так, в пособии отмечается, что правоприменитель может установить ложность или достоверность информации, если она «подается в виде утверждения о фактах и событиях». При этом мнение о факте использования ВС или его оценка — признак дискредитации использования вооруженных сил. Кроме того, прописано, что дискредитацией ВС можно считать умышленные действия, «направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета», отмечает Ura.ru.
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