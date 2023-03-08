СМИ: Минцифры требует полной интеграции RuStore в смартфоны
Ведомство планирует обязать производителей смартфонов интегрировать RuStore в системы устройств. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
В Минцифры считают, что экран входа в российский цифровой магазин должен отображаться при первом запуске смартфона. Авторы инициативы предлагают, чтобы иконка RuStore на экране приложений была доступна с тем же количеством шагов, что и других магазинов.
По данным газеты, ведомство намерено обязать разработчика RuStore регулярно обновлять магазин и обеспечивать его стабильную работу.
Кабинет министров в ноябре 2022 года включил RuStore в список программ, которые обязательны для предустановки на смартфоны.
В феврале 2023 года RuStore вышел из режима бета-тестирования, сообщили в пресс-службе VK. Также открылся доступ для иностранных разработчиков, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- В центре Тбилиси происходят столкновения между спецназом и протестующими
- СМИ: рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР
- Экс-разведчик США Риттер: Путин резко отреагировал на попытки Запада развалить Россию
- Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
- СМИ: Минцифры требует полной интеграции RuStore в смартфоны
- Сальдо заявил об усилении ПВО Херсонской области
- Дуда назвал теракт на «Северных потоках» полезным для Европы
- Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от незнакомцев
- Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса
- Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru