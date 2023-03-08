СМИ: Минцифры требует полной интеграции RuStore в смартфоны

Ведомство планирует обязать производителей смартфонов интегрировать RuStore в системы устройств. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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В Минцифры считают, что экран входа в российский цифровой магазин должен отображаться при первом запуске смартфона. Авторы инициативы предлагают, чтобы иконка RuStore на экране приложений была доступна с тем же количеством шагов, что и других магазинов.

По данным газеты, ведомство намерено обязать разработчика RuStore регулярно обновлять магазин и обеспечивать его стабильную работу.

Кабинет министров в ноябре 2022 года включил RuStore в список программ, которые обязательны для предустановки на смартфоны.

В феврале 2023 года RuStore вышел из режима бета-тестирования, сообщили в пресс-службе VK. Также открылся доступ для иностранных разработчиков, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МагазиныМобильное ПриложениеСмартфоны
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