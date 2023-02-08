Российский магазин приложений RuStore вышел из режима бета-тестирования. Теперь для пользователей смартфонов на базе платформы Android могут быть доступны иностранные приложения. Об этом сообщили в пресс-службе VK, которая в мае 2022 года запустила этот проект при поддержке Минцифры.

«Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования, а также открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков», - сообщили в пресс-службе.