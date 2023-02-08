RuStore вышел из режима бета-тестирования
Российский магазин приложений RuStore вышел из режима бета-тестирования. Теперь для пользователей смартфонов на базе платформы Android могут быть доступны иностранные приложения. Об этом сообщили в пресс-службе VK, которая в мае 2022 года запустила этот проект при поддержке Минцифры.
«Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования, а также открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков», - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что интерфейс магазина приложений для иностранных разработчиков переведён на английский язык. Зарубежные резиденты теперь смогут получать информацию о количестве и стоимости покупок и платежах за них. Отмечается, что на платформе уже зарегистрированы 3,5 тыс. издателей приложений.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что закон о предустановке RuStore не будет работать, потому что устройства в Россию поставляются через параллельный импорт, а многие производители уже отказались это делать.
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