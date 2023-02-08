«Оплата и санкции»: Названы проблемы для иностранных разработчиков в RuStore
Далеко не каждый крупный разработчик сегодня будет готов сотрудничать с российским магазином приложений, отметил в эфире НСН Денис Кусков.
Иностранным разработчикам не будет интересно размещать свои приложения в RuStore, потому что будет проблема с оплатой, также для них есть риски санкций со стороны Google и Apple, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Накануне в пресс-службе VK сообщили, что российский магазин приложений RuStore для пользователей на базе платформы Android, запущенный VK в мае 2022 года, вышел из режима бета-тестирования и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам. Денис Кусков отметил, что иностранным разработчикам гораздо интереснее рынки Европы и США.
«Сказать об интересе иностранных разработчиков к этой платформе сложно. Время сегодня достаточно непростое с точки зрения политических и экономических вещей. Здесь две основные проблемы, первая – это оплата. Если оплата в зарубежные банки не проходит, то иностранный разработчик должен иметь аккаунт в отечественной банковской системе, что выглядит достаточно проблематично. Вторая – это санкции. Не каждый крупнейший разработчик будет готов сейчас сотрудничать с российским магазином приложений, потому что это может привести к санкциям со стороны Apple и Google. Там совершенно другие деньги, им гораздо интереснее там, чем у нас», - сказал Кусков.
Он отметил, что в RuStore может быть приток разработчиков из стран БРИКС. Однако, по словам Кускова, рынки этих стран не сравнимы с американским и европейским рынками.
«Приложения производят по всему миру, белорусы были одними из самых крутейших. Но нужно понимать, что европейский, американский и корейский рынки – это, все-таки, наиболее активные аудитории. Конечно, можно рассчитывать на приток со стороны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР – ред. НСН), но это, опять же, не идет в сравнение», - резюмировал Кусков.
Так, иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли — интерфейс перевели на английский язык. RuStore предлагает им постоянно растущую аудиторию и трафик, полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения, сообщает НСН.
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