«Оплата и санкции»: Названы проблемы для иностранных разработчиков в RuStore

Накануне в пресс-службе VK сообщили, что российский магазин приложений RuStore для пользователей на базе платформы Android, запущенный VK в мае 2022 года, вышел из режима бета-тестирования и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам. Денис Кусков отметил, что иностранным разработчикам гораздо интереснее рынки Европы и США.

«Сказать об интересе иностранных разработчиков к этой платформе сложно. Время сегодня достаточно непростое с точки зрения политических и экономических вещей. Здесь две основные проблемы, первая – это оплата. Если оплата в зарубежные банки не проходит, то иностранный разработчик должен иметь аккаунт в отечественной банковской системе, что выглядит достаточно проблематично. Вторая – это санкции. Не каждый крупнейший разработчик будет готов сейчас сотрудничать с российским магазином приложений, потому что это может привести к санкциям со стороны Apple и Google. Там совершенно другие деньги, им гораздо интереснее там, чем у нас», - сказал Кусков.

Он отметил, что в RuStore может быть приток разработчиков из стран БРИКС. Однако, по словам Кускова, рынки этих стран не сравнимы с американским и европейским рынками.