СМИ: Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT
Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT-компаний, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, письмо с таким предложение было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме.
Так, закон предусматривает нулевой налог на прибыль для компаний в сфере IT до конца 2024 года. В ведомстве предлагают сделать эту меру бессрочной.
По словам генерального директора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, не должен произойти возврат к ставке в 20% - это «очень тяжело для отрасли».
Ранее стало известно, что спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры РФ. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, банки и застройщиков. Они объяснили это сложностью получения кредита, а также тем, что ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.
При этом и застройщики, и банкиры рассчитывают, что программа наберет популярность и число заявок на льготную ипотеку начнет расти после спада осенью и зимой.
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