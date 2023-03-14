СМИ: Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT

Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT-компаний, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, письмо с таким предложение было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме.

Так, закон предусматривает нулевой налог на прибыль для компаний в сфере IT до конца 2024 года. В ведомстве предлагают сделать эту меру бессрочной.

По словам генерального директора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, не должен произойти возврат к ставке в 20% - это «очень тяжело для отрасли».

Очень наивно: Риелтор объяснил неудачу льготной ипотеки для айтишников

Ранее стало известно, что спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры РФ. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, банки и застройщиков. Они объяснили это сложностью получения кредита, а также тем, что ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.

При этом и застройщики, и банкиры рассчитывают, что программа наберет популярность и число заявок на льготную ипотеку начнет расти после спада осенью и зимой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТехнологииНалогIt-специалисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры