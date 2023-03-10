Очень наивно: Риелтор объяснил неудачу льготной ипотеки для айтишников

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на банки, застройщиков и участников рынка сообщил о пониженном спросе айтишников на льготную ипотеку. В прошлом году этой услугой воспользовались пять тысяч раз почти на 45 миллиардов рублей, хотя в Минцифры планировали, будет оформлено не менее десяти тысяч кредитов.

«Пытаться говорить, что только одной ипотекой мы решим проблемы с айтишниками – очень наивно. Нельзя свести все вопросы только к обеспеченности жильём компьютерных специалистов. Все можно решить, этой проблемой надо заниматься», - отметил риелтор.

По его словам, государству нужно шире заниматься проблемой уехавших айтишников.

«Это проблема гораздо шире. Мне кажется, что нужно и другие какие-то действия предпринимать, которые позволили бы не только сохранять и вернуть айтишников, но и вырастить новое поколение», - заключил Апрелев.

Ранее юрист Денис Бутовичев объяснил причины провала льготной ипотеки для айтишников. По его словам, российские власти не оценили реальную ситуацию на рынке, предлагая специалистам улучшенные ипотечные условия.

