Очень наивно: Риелтор объяснил неудачу льготной ипотеки для айтишников
Одной льготной ипотекой не получится удержать компьютерных специалистов, заявил в эфире НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН рассказал, что нельзя искать решение всех проблем с уехавшими айтишниками в ипотеке.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на банки, застройщиков и участников рынка сообщил о пониженном спросе айтишников на льготную ипотеку. В прошлом году этой услугой воспользовались пять тысяч раз почти на 45 миллиардов рублей, хотя в Минцифры планировали, будет оформлено не менее десяти тысяч кредитов.
«Пытаться говорить, что только одной ипотекой мы решим проблемы с айтишниками – очень наивно. Нельзя свести все вопросы только к обеспеченности жильём компьютерных специалистов. Все можно решить, этой проблемой надо заниматься», - отметил риелтор.
По его словам, государству нужно шире заниматься проблемой уехавших айтишников.
«Это проблема гораздо шире. Мне кажется, что нужно и другие какие-то действия предпринимать, которые позволили бы не только сохранять и вернуть айтишников, но и вырастить новое поколение», - заключил Апрелев.
Ранее юрист Денис Бутовичев объяснил причины провала льготной ипотеки для айтишников. По его словам, российские власти не оценили реальную ситуацию на рынке, предлагая специалистам улучшенные ипотечные условия.
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