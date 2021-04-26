СМИ: Минцифры изменило требования к предустановке российских приложений

«Коммерсантъ» ссылается на документ, который был опубликован на regulation.gov.ru 19 апреля. Однако 23 апреля он был удален с сайта. В Минцифры объяснили, что проект направлен в ФАС, Минэкономики и Роспотребнадзор для согласования. Причину удаления документа с сайта ведомство не раскрыло.

В конце марта пользователи смартфонов Samsung заметили, что на их телефонах после обновления появились неудаляемые приложения «Яндекс». В компании рассказали, что боятся нарушить постановление, которое предполагает обязательную предустановку российских приложений на технику, выпущенную после 1 апреля. Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что в законе нет запрета на удаление программ.

