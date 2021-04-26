СМИ: Минцифры изменило требования к предустановке российских приложений

В Минцифры предлагают обязать производителей техники добавить возможность удаления всех предустановленных приложений, сообщает «Коммерсантъ».

Минцифры введет поправки в постановление правительства о предустановке российских приложений от 18 ноября 2020 года. По информации издания, производители смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart-TV должны будут предоставить пользователям возможность удалить предустановленные приложения. Компании также смогут брать плату с разработчиков обязательных отечественных приложений за установку их ресурсов на более выгодных условиях, чем сервисы самого производителя.

Samsung установил на смартфоны неудаляемые российские приложения

«Коммерсантъ» ссылается на документ, который был опубликован на regulation.gov.ru 19 апреля. Однако 23 апреля он был удален с сайта. В Минцифры объяснили, что проект направлен в ФАС, Минэкономики и Роспотребнадзор для согласования. Причину удаления документа с сайта ведомство не раскрыло.

В конце марта пользователи смартфонов Samsung заметили, что на их телефонах после обновления появились неудаляемые приложения «Яндекс». В компании рассказали, что боятся нарушить постановление, которое предполагает обязательную предустановку российских приложений на технику, выпущенную после 1 апреля. Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что в законе нет запрета на удаление программ.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СМИЗаконопроектСмартфоны
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