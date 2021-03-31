Samsung установил на смартфоны неудаляемые российские приложения

На появление неудаляемых сервисов в соцсетях стали жаловаться пользователи гаджетов A-серии и Galaxy Note 20 Ultra. Первые сообщения об этом появились еще 29 марта. Напомним, что уже завтра начнет действовать закон, требующий предустановки на продающиеся в стране смартфоны и планшеты 16 групп российских программ, среди которых приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", сервис "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Требования закона распространяются на устройства, выпущенные после 1 апреля, сказали изданию"Коммерсантъ" в пресс-службе Минцифры. Там допустили, что отдельные производители могли начать предустанавливать российский софт и раньше.

