СМИ: Минтруд выступил против заключения трудовых договоров с релокантами

«По мнению Минтруда ... заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — указано в публикации за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова.

Кроме того, в Минтруде разъяснили, в каких случаях работнику необходимо уведомить работодателя о выезде за рубеж. Как отметили в ведомстве, по закону у граждан нет прямой обязанности передавать такие сведения начальству. Однако работник должен поставить руководство в известность, если планирует работать удаленно из другой страны, чтобы не нарушать условия трудового договора о месте деятельности.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, права и обязанности работодателей и работников в рамках трудовых отношений могут обеспечиваться в полной мере только в пределах РФ. Трудовое законодательство регулирует соответствующие отношения внутри страны. При этом компании могут заключать с гражданами за границей договоры гражданско-правового характера с учетом особенности местного и иностранного законодательства.

