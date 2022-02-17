СМИ: Минтруд готовится прописать статус самозанятых
Министерство труда России подготовит новую редакцию закона «О занятости населения», сообщает РБК.
Таким образом предполагается бороться с нелегальным трудоустройством в стране, а также поменять правила выплат пособий по безработице и установить нормы труда для самозанятых. Законопроект должен быть внесен на рассмотрение депутатов Госдумы осенью текущего года.
Документ представляет собой список проблемных вопросов, среди которых — теневая занятость, безработица и пособия для безработных. Минтруд планирует определить правовой статус самозанятых россиян и установить правила использования заёмного труда.
С начала 2021 года число самозанятых в России выросло в 2,4 раза, оборот платежей вырос почти в четыре раза. Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через «Юkassa» в 2020 и 2021 годах.
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