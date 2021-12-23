Заммэра Ефимов: Самозанятые перечислили в московский бюджет рекордную сумму

За минувший ноябрь самозанятые направили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налогов на профессиональный доход, это стало рекордной суммой за все время действия данного налогового режима. Всего за 2021 год самозанятые перечислили 4,2 млрд рублей налога, это в 4,4 раза превышает поступления за аналогичный период прошлого года. Такое сообщение сделал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На 1 декабря в Москве зарегистрированы 831,8 тысячи самозанятых, что составило 23% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход в России. В ноябре их число выросло на 5%, а с начала 2021 года на 74%», – пояснил он.

Отмечается, что чаще всего самозанятые работают в сфере доставки, строительства, аренды квартир, а также в маркетинге и рекламе.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что прирост чеков в ноябре этого года составил 5,6 млн штук, что больше почти на треть в сравнении с ноябрем 2020 года.

«Суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019 года и до 1 декабря 2021 года составил 290 млрд рублей, это 38% от общего дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека в ноябре 2021 года достиг 2 497 рублей, увеличившись по отношению к январю этого года на 31%, а по отношению к ноябрю 2020 года – на 39%», - отметил Пуртов.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с января 2019 года был запущен в четырех регионах России, а с октября 2020 года он начал действовать по всей стране. Для оформления самозанятости необходимо оказывать платные услуги без привлечения наемных работников. Получаемый доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Ставка этого налога составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

В Москве также действует цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я», которая разработана ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Проект агрегирует меры поддержки, сервисы, услуги и обучающие программы, доступные в Москве для самозанятых. В экосистему встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов. Для каждой площадки разработан онлайн-курс. А еще каждый самозанятый может обратиться за консультациями к специалистам МБМ по вопросам открытия и ведения своего дела.

