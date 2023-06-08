СМИ: Минтранс разработал новые правила запуска дронов над городами

Новые нормы разрабатывались по поручению зампреда правительства, главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко. В конце мая проект постановления направили в профильные ведомства для согласования.

Так, Минтранс предложил разрешить запуски беспилотников над населенными пунктами на высотах до 150 м от земли или воды, в прямой видимости от оператора, в специальных зонах полетов. Области для использования дронов установит министерство по представлению местных органов власти. Ожидается, что для организации полетов беспилотников массой до 30 кг в пределах прямой видимости не придется подавать план перемещения аппаратов, пишет Ura.ru.

Для полета вне установленной зоны или на высоте более 150 м дрон должен быть оснащен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации. При ее отсутствии безопасность полетов будут обеспечивать, запрещая или ограничивая использование воздушного пространства. Также нововведения предполагают возможность подачи плана полетов беспилотников через интернет или с помощью телефона, упрощают порядок применения аппаратов в сельском хозяйстве.

Планируется, что новые правила начнут действовать с марта 2024 года.

