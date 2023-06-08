СМИ: Минтранс разработал новые правила запуска дронов над городами
Минтранс России разработал проект постановления правительства об изменениях в федеральные правила использования воздушного пространства, которые упростят регламенты для развития отрасли гражданских беспилотников. Об этом пишут Известия со ссылкой на документ.
Новые нормы разрабатывались по поручению зампреда правительства, главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко. В конце мая проект постановления направили в профильные ведомства для согласования.
Так, Минтранс предложил разрешить запуски беспилотников над населенными пунктами на высотах до 150 м от земли или воды, в прямой видимости от оператора, в специальных зонах полетов. Области для использования дронов установит министерство по представлению местных органов власти. Ожидается, что для организации полетов беспилотников массой до 30 кг в пределах прямой видимости не придется подавать план перемещения аппаратов, пишет Ura.ru.
Для полета вне установленной зоны или на высоте более 150 м дрон должен быть оснащен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации. При ее отсутствии безопасность полетов будут обеспечивать, запрещая или ограничивая использование воздушного пространства. Также нововведения предполагают возможность подачи плана полетов беспилотников через интернет или с помощью телефона, упрощают порядок применения аппаратов в сельском хозяйстве.
Планируется, что новые правила начнут действовать с марта 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru