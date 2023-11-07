СМИ: Минтранс предложил запретить ставить дорожные камеры ближе одного километра
Минтранс России подготовил проект новых требований к дорожным камерам, который в том числе запрещает устанавливать фиксирующие однотипные нарушения комплексы чаще, чем раз в километр. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В сентябре следующего года вступит в силу закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Документ вводит перечень мест для установки комплексов, их обязательное согласование с ГИБДД, правила отключения камер. Технические детали инициативы закрепят отдельным постановлением правительства, проект готов, ведется его внутриведомственное согласование.
Согласно первой редакции документа, зоны контроля фиксирующих определенные виды нарушений камер не могут находиться ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах, не ближе 5 км — за городом. При этом допустимы исключения в зависимости от расположения мест концентрации ДТП.
Кроме того, дорожные службы обяжут устанавливать приборы так, чтобы конструкции не закрывали светофоры и дорожные знаки. В случае использования передвижной камеры за городом зону контроля будут обозначать не только знаками, но и «информационными щитами» в 150–300 метрах перед зоной контроля. Региональным властям придется передавать информацию ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.
Ранее правительство РФ разработало план по снижению аварийности на дорогах, который включает установку светофоров, «лежачих полицейских», а также камер на опасных участках, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru